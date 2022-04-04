Посла России вызвали в МИД Австрии

Российского посла Дмитрия Любинского вызвали в МИД Австрии . Причиной стали его заявления, сделанные в интервью изданию Profil. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Его слова приводит РИА «Новости».

«Поэтому его снова вызывают в МИД. Это издевательство над жертвами этой войны, когда одновременно приходят фотографии из Бучи. Мы очень четко скажем послу, что об этом думаем», — сказал Шалленберг.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую в городе Буча. На ней засняли лежащие на дороге тела погибших мирных жителей, которых, по утверждениям Киева убили российские военные. Однако многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Украины в адрес РФ. Главными поводами для сомнений стали отсутствие крови у тел погибших и их «шевеление» в кадре.