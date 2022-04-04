В Госдуме создали группы по связям с парламентами ЛНР и ДНР

Совет Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Их возглавили депутаты Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий, написал Володин в своем Telegram-канале.

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Парламентарий подчеркнул, что необходимо развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества.

Володин также отметил, что сейчас для всех россиян наступает "момент истины".

"Любовь к Родине и ее предательство - это не абстрактные понятия, а конкретные поступки", - подчеркнул он.

Ранее он сообщил журналистам, что депутаты ждут коллег-парламентариев в Госдуме.