Россия будет настаивать на проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче

Москва будет настаивать на проведении в понедельник заседания Совета Безопасности ООН из-за провокации в Буче, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации встречи. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Трудно представить и осознать, но председательство Великобритании в Совете Безопасности, только что начавшееся, пытается отказать нам в нашем праве запросить отдельное заседание Совета Безопасности по поводу ужасной украинской провокации в Буче. Мы запрашивали заседание 4 апреля в 15:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) за 24 часа до запланированного заседания [во вторник] в полном соответствии с правилами процедуры Совета Безопасности", - отметил Полянский в своем Telegram-канале.
Мы будем настаивать на том, чтобы заседание прошло в понедельник, как и запрашивали, - сказал дипломат.