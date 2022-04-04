Россия будет настаивать на проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче

"Трудно представить и осознать, но председательство Великобритании в Совете Безопасности, только что начавшееся, пытается отказать нам в нашем праве запросить отдельное заседание Совета Безопасности по поводу ужасной украинской провокации в Буче. Мы запрашивали заседание 4 апреля в 15:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) за 24 часа до запланированного заседания [во вторник] в полном соответствии с правилами процедуры Совета Безопасности", - отметил Полянский в своем Telegram-канале.