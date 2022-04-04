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1 час назад

Россия будет настаивать на проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче

ТАССиещё 1

Москва будет настаивать на проведении в понедельник заседания Совета Безопасности ООН из-за провокации в Буче, несмотря на попытки Великобритании отказать в организации встречи. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия будет настаивать на проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Трудно представить и осознать, но председательство Великобритании в Совете Безопасности, только что начавшееся, пытается отказать нам в нашем праве запросить отдельное заседание Совета Безопасности по поводу ужасной украинской провокации в Буче. Мы запрашивали заседание 4 апреля в 15:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) за 24 часа до запланированного заседания [во вторник] в полном соответствии с правилами процедуры Совета Безопасности", - отметил Полянский в своем Telegram-канале.

Мы будем настаивать на том, чтобы заседание прошло в понедельник, как и запрашивали, - сказал дипломат.

Политика,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
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