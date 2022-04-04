Кадырову и Пескову предложили обняться после заочной полемики

Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru заявил, что на Западе внимательно следят за полемикой между пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по вопросам патриотизма. Интерес западных стран он связывает со слухами о расколе во внутрироссийской элите. Марков считает, что Пескову и Кадырову стоит прекратить этот спор.

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Марков заявил, что невозможно предугадать, чем закончится эта полемика и как Кремль на неё отреагирует: встанет на сторону Пескова или Кадырова или одёрнет обоих. Но для блага руководства страны, считает он, лучше всё закончить миром.

Трудно сказать, куда дискуссия пойдёт дальше, будет ли он пригашён органами власти. С точки зрения руководства страны, логично организовать, чтобы Кадыров и Песков вместе где-нибудь под телекамеры встретились, обнялись на премьере какого-нибудь спектакля, посвящённом исламу, например, — заявил он.