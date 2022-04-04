Путин подписал указ об ответных визовых мерах для недружественных стран

Президент России Владимир Путин 4 апреля подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уточняется, указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств» подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза.
Таким образом из документа следует, что Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.
Указ вступает в силу со дня его подписания президентом России.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Таким образом он призывает наложить санкции на российское общество.