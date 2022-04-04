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18 минут назад

Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указ подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза". Согласно ему, РФ приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

Политика,Владимир Путин,ЕС,
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