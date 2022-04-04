Госсовет Крыма рассмотрит инициативу по изъятию имущества украинских олигархов

Госсовет Крыма во вторник проведет заочное голосование по законодательной инициативе о внесении в Госдуму проекта федерального закона об изъятии имущества украинских олигархов в России, сообщается в понедельник на сайте регионального парламента.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил к 4 апреля разработать проект федерального закона о национализации имущества украинских олигархов в России.
"5 апреля на заочное голосование путем опроса депутатов будет вынесена законодательная инициатива Госсовета Республики Крым по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник проект будет рассмотрен на заседании комитета по имущественным и земельным отношениям.
"Документ разработан с целью законодательного регулирования вопросов, связанных с принудительным изъятием объектов права собственности, находящихся на территории Российской Федерации и принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - приводятся в сообщении слова председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.
Отмечается, что "принудительное изъятие имущества предлагается осуществлять без выплаты компенсации стоимости таких объектов". Законопроект также предусматривает наделение органов государственной власти субъектов федерации правом своими законами определять порядок принудительного изъятия данного имущества.
"Недопустимо, чтобы те, кто зарабатывает деньги на территории республики, использовали эти средства в поддержку военных действий против Российской Федерации, совершаемых неонацистами, которые убивают российских солдат. Будем подходить к этой работе взвешенно, а в случае принятия федерального закона будет разработан соответствующий региональный законопроект", - сказал Константинов, которого цитируют в сообщении.
Аксенов 23 марта сообщал, что власти российского региона в ближайшее время начнут национализацию имущества украинских националистов, поддерживающих киевский режим. Он уточнял, что простых граждан Украины этот процесс не касается.