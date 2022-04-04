Госсовет Крыма рассмотрит инициативу по изъятию имущества украинских олигархов

"Недопустимо, чтобы те, кто зарабатывает деньги на территории республики, использовали эти средства в поддержку военных действий против Российской Федерации, совершаемых неонацистами, которые убивают российских солдат. Будем подходить к этой работе взвешенно, а в случае принятия федерального закона будет разработан соответствующий региональный законопроект", - сказал Константинов, которого цитируют в сообщении.