В Кремле оценили готовность Польши разместить ядерное оружие США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова польского вице-премьера Ярослава Качиньского о том, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США. По мнению представителя Кремля, это может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

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«Предлагаемые действия, конечно, могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте», - цитирует Пескова ТАСС.

Он также добавил, что в последнее время линия польской риторики «вызывает глубокую обеспокоенность». Песков назвал ее воинственной и антироссийской.

Ранее Качиньский заявил, что Польша открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США, если такое предложение поступит. По его мнению, размещение такого оружия «усилило бы сдерживание Москвы».