В Кремле оценили готовность Польши разместить ядерное оружие США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова польского вице-премьера Ярослава Качиньского о том, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США. По мнению представителя Кремля, это может привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.
«Предлагаемые действия, конечно, могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте», - цитирует Пескова ТАСС.
Он также добавил, что в последнее время линия польской риторики «вызывает глубокую обеспокоенность». Песков назвал ее воинственной и антироссийской.
Ранее Качиньский заявил, что Польша открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США, если такое предложение поступит. По его мнению, размещение такого оружия «усилило бы сдерживание Москвы».
Кроме того, вице-премьер призвал к усилению присутствия американских солдат в Европе «из-за растущей агрессии России». Это особенно касается восточного фланга НАТО. Он уточнил, что число военных должно вырасти с 100 тыс. до 150 тыс.