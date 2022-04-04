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52 минуты назад

Песков объяснил суть патриотизма

Алиса Селезнёва

Патриотизм — это любовь к своей стране и готовность на любые жертвы ради нее. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков объяснил суть патриотизма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению официального представителя Кремля «никакого двойного прочтения у слова «патриотизм» - нет и быть не может».

«Патриотизм - это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается - все это и является патриотизмом», - пояснил он.

Также Песков призвал не устраивать соревнования в том, кто больше является патриотом.

«Тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», - заметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее со своей оценкой понятия «патриотизм» выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подверг критике Дмитрия Пескова, призвавшего не записывать уехавших из России ведущих и артистов во враги государства и назвавшего телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом».

Кадыров заявил, что и не знал, что для того, чтобы стать патриотом, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, «причем громко и пафосно», а потом вернуться братно, когда «политический градус противостояния упадет».

Политика,Иван Ургант,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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