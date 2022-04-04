«В худших традициях»: Захарова об отказе Британии созвать СБ ООН по Буче

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», - написала Захарова.

Ранее экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что украинские власти должны сначала предоставить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с заявлениями относительно событий в Буче. По его словам, экспертиза должны ответить на три вопроса: когда наступила смерть, причина смерти, а также место смерти. Он призвал украинскую сторону ответить на эти вопросы по каждому из тел, а уже потом искать виновных.