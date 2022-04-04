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46 минут назад

Медведев оценил санкции против «Единой России»

Алиса Селезнёва

Председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на призыв Варшавы о введении санкций в отношении российской правящей партии предложил подумать о симметричных мерах. Об этом пишет ТАСС.

Медведев оценил санкции против «Единой России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением на фоне украинского кризиса ввести санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия», заявив, что они несут ответственность за политику российских властей. По данным на конец 2021 года, в «Единой России» состояли более 2,3 млн человек.

По мнению Дмитрия Медведева, России стоит задуматься об аналогичных мерах в отношении польской партии.

«В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS» - заметил он.

Председатель «Единой России» также подчеркнул, что заодно можно «перечислить поименно всех негодяев в Польше».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Политика,Матеуш Моравецкий,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,ЕС,
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