Медведев оценил санкции против «Единой России»

Председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на призыв Варшавы о введении санкций в отношении российской правящей партии предложил подумать о симметричных мерах. Об этом пишет ТАСС.
Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением на фоне украинского кризиса ввести санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия», заявив, что они несут ответственность за политику российских властей. По данным на конец 2021 года, в «Единой России» состояли более 2,3 млн человек.
По мнению Дмитрия Медведева, России стоит задуматься об аналогичных мерах в отношении польской партии.
«В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS» - заметил он.
Председатель «Единой России» также подчеркнул, что заодно можно «перечислить поименно всех негодяев в Польше».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.