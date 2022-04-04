"На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровителями", - отметил глава российского дипведомства в понедельник на переговорах в Москве с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.