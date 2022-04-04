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11 минут назад

Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию в Буче

ТАССиещё 4

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию в украинском городе Буча. По его словам, там была устроена инсценировка, которую на Украине и на Западе разгоняют по всем каналам и социальным сетям.

"На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровителями", - отметил глава российского дипведомства в понедельник на переговорах в Москве с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Россия отмечает непрекращающиеся попытки западных стран политизировать гуманитарные вопросы на Украине и даже спекулировать на них, заявил Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности, и будет требовать от Великобритании, председательствующей в Совбезе ООН, проведения заседания по этой теме.

"Мы затребовали срочного проведения заседания Совета Безопасности [ООН] по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности. Председатель Совета Безопасности в этом месяце - Великобритания - пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций", - сказал Лавров.

Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче

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