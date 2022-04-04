Зампред Госдумы показал на видео навыки владения нунчаками

Заместитель председателя Государственной Думы России и бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол продемонстрировал навыки владения нунчаками. Соответствующее видео размещено на странице политика во «ВКонтакте». На записи видно, как ловко он управляется с восточным инерционным холодным оружием.
«Жизнь состоит не в том, что найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. Бернард Шоу», – подписал публикацию народный избранник.
Шолбан Кара-оол возглавлял республику Тыва с 22 сентября 2016 по 7 апреля 2021 года. 19 сентября 2021 года он был избран депутатом Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.