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1 час назад

Зампред Госдумы показал на видео навыки владения нунчаками

Александр Кузьмин

Заместитель председателя Государственной Думы России и бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол продемонстрировал навыки владения нунчаками. Соответствующее видео размещено на странице политика во «ВКонтакте». На записи видно, как ловко он управляется с восточным инерционным холодным оружием.

«Жизнь состоит не в том, что найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. Бернард Шоу», – подписал публикацию народный избранник.

Шолбан Кара-оол возглавлял республику Тыва с 22 сентября 2016 по 7 апреля 2021 года. 19 сентября 2021 года он был избран депутатом Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

Политика,Общество,Видео,Бернард Шоу,Госдума,
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