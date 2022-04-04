Раскрыто содержание переговоров России и Украины

В переговорах России и Украины есть четыре направления, самое проблемное из них касается украинских границ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, «знакомый с аспектами» переговоров, и на близкого к администрации президента собеседника.

Первое направление, по данным «Ведомостей», касается внеблокового статуса Украины. По словам источника газеты, до сих пор нет определенности с гарантиями безопасности, которые Украине должны предоставить третьи страны. Собеседник отметил, что в Киеве хотят гарантий по примеру пятой статьи договора НАТО (прямая военная помощь в случае угрозы), но, к примеру, в Британии уже заявили, что такие гарантии вряд ли дадут.

«Если такие гарантии [подобные пятой статье] давать, то их нужно проводить через парламенты стран-гарантов, и не факт, что они будут готовы на это», - заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Второе направление переговоров - демилитаризация. Здесь речь идет об ограничениях в отношении украинской армии. По словам источника газеты, Украина хочет сохранить текущую численность войск, а Россия настаивает на уменьшении украинской армии в несколько раз и отказе от некоторых дальнобойных систем.

По словам Кортунова, Россия хочет, чтобы армия Украины не превышала 50 тысяч человек, а в Киеве стремятся ориентироваться на Финляндию - точнее, на соотношение ее армии к численности населения. В 2020 году в Финляндии было 21 500 солдат на 5,5 миллиона населения, а на Украине проживает более 42 миллионов человек.

Третье направление - политическое устройство Украины. По словам источника, Россия настаивает на «категорическом устранении» праворадикальных группировок из власти.

Четвертое и самое сложное направление - границы Украины. По словам источника газеты, в этом вопросе нет признаков компромисса. Россия подчеркивает, что статус Крыма не подлежит обсуждению, как и признание независимости ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей.

Близкий к АП источник заявил «Ведомостям», что все направления переговоров взаимосвязаны.

«То есть договоренности ни по одному из них отдельно практического смысла не имеют, и неудачный исход по одному из направлений испортит результат», - объяснил он.

29 марта в Стамбуле прошли очередные переговоры российской и украинской делегаций. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча была конструктивной и содержательной. На ней украинская делегация предложила свой вариант условий мирного договора.