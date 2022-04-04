Крымские татары захотели высказаться о спецоперации

«Я обращаюсь к вам, Сергей Валерьевич, я бы очень хотел, чтобы наш глава республики собрал Совет крымских татар и по принципу Владимира Владимировича Путина , когда он проводил совет безопасности, поинтересовался мнением каждого члена совета», – заявил Эйваз Умеров.

По его словам, итогом должно стать вынесение советом татар общей позиции совета. К такому выводу Эйваз Умеров пришел после просмотра соцсетей и прочтения личных сообщений – там он заметил, что общественники и чиновники не выражают четкой позиции по спецоперации, а она нужна всем в обязательном порядке, кто является представителем власти.