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1 час назад

Крымские татары захотели высказаться о спецоперации

РИА "ФедералПресс"

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к главе Крыма Сергею Аксенову и требует собрания. Обращение он записал в telegram-канале.

Крымские татары захотели высказаться о спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я обращаюсь к вам, Сергей Валерьевич, я бы очень хотел, чтобы наш глава республики собрал Совет крымских татар и по принципу Владимира Владимировича Путина, когда он проводил совет безопасности, поинтересовался мнением каждого члена совета», – заявил Эйваз Умеров.

По его словам, итогом должно стать вынесение советом татар общей позиции совета. К такому выводу Эйваз Умеров пришел после просмотра соцсетей и прочтения личных сообщений – там он заметил, что общественники и чиновники не выражают четкой позиции по спецоперации, а она нужна всем в обязательном порядке, кто является представителем власти.

Эйваз Умеров отметил, что крымские татары поддерживают Владимира Путина и действия России на Украине. Отметим, Эйваз Умеров накануне побывал в Кремле, но детали поездки пока не раскрыл. Аксенов – председатель крымских татар. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Симферополе пропала вода.

Политика,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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