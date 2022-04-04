Рогозин: Россия наблюдает за НАТО из космоса

«Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Йенс Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата «Роскосмоса». Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — написал Дмитрий Рогозин в Telegram.