Рогозин: Россия наблюдает за НАТО из космоса

Глава «Роскосмоса» в день основания альянса также назвал организацию главной угрозой миру.
«Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Йенс Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата «Роскосмоса». Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — написал Дмитрий Рогозин в Telegram.
К посту он прикрепил космический снимок штаб-квартиры альянса в Брюсселе, сделанный российским спутником «Ресурс-П».4 апреля 1949 года Североатлантический договор подписали представители 12 стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. В настоящее время в НАТО входят 30 стран.