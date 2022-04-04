Посол РФ рассказал о роли Турции в украинском кризисе

«Россия будет продолжать добиваться того, чтобы Украина стала дружественной и демилитаризованной, стала государством, в котором не будет угрозы создания очередного нацистского государства, не будет запрета на русский язык, культуру, православную церковь. С тем, чтобы Украина не стала в очередной раз территорией западного "натиска на Восток"», — рассказал дипломат.