Латвия заявила о готовности принять ультиматум Путина

Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за газ из России в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что процедура расчетов в российских рублях «формально не нарушает санкционный режим и возможна». Как отметили в Latvijas Gāze, осуществляется анализ нового способа расчета с юридической и деловой точек зрения.
Напомним, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа из России в страну нельзя остановить. По его словам, по этой причине государство готово платить за топливо в рублях.
«Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — заявил глава ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что если покупатели из недружественных стран не захотят оплачивать газ в рублях, поставленный с 1 апреля, то в РФ это будут считать неисполнением обязательств «со всеми вытекающими последствиями».
По словам главы государства, в ситуации, когда западная финансовая система используется как оружие, когда компании отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла.