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10 минут назад

Латвия заявила о готовности принять ультиматум Путина

Елена Прошина

Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за газ из России в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Латвия заявила о готовности принять ультиматум Путина
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что процедура расчетов в российских рублях «формально не нарушает санкционный режим и возможна». Как отметили в Latvijas Gāze, осуществляется анализ нового способа расчета с юридической и деловой точек зрения.

В Словакии ответили на требование России платить в рублях за поставки газа

Напомним, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа из России в страну нельзя остановить. По его словам, по этой причине государство готово платить за топливо в рублях.

«Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — заявил глава ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что если покупатели из недружественных стран не захотят оплачивать газ в рублях, поставленный с 1 апреля, то в РФ это будут считать неисполнением обязательств «со всеми вытекающими последствиями».

По словам главы государства, в ситуации, когда западная финансовая система используется как оружие, когда компании отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла.

Политика,В мире,Владимир Путин,
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