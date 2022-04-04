Латвия заявила о готовности принять ультиматум Путина

Латвийская компания Latvijas Gāze рассматривает возможность рассчитываться за газ из России в рублях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

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Отмечается, что процедура расчетов в российских рублях «формально не нарушает санкционный режим и возможна». Как отметили в Latvijas Gāze, осуществляется анализ нового способа расчета с юридической и деловой точек зрения.

Напомним, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки газа из России в страну нельзя остановить. По его словам, по этой причине государство готово платить за топливо в рублях.

«Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — заявил глава ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что если покупатели из недружественных стран не захотят оплачивать газ в рублях, поставленный с 1 апреля, то в РФ это будут считать неисполнением обязательств «со всеми вытекающими последствиями».