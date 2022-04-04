Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались участвовать в акции в поддержку Украины. Видео

Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались участвовать в акции Евролиги в поддержку Украины. Видео публикует telegram-канал «СпоRT».
Сообщается, что перед выездным матчем с «Жальгирисом» команды должны были поднять большой баннер в цветах украинского флага с надписью Stop war. Что команда из Литвы и сделала, однако игроки «Црвены Звезды» такой баннер поднимать не стали. Стоит отметить, что литовские болельщики освистали такой поступок баскетболистов из Сербии.
Стоит отметить, что ранее исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские команды ЦСКА, УНИКС и «Зенит» от участия в турнире и аннулировал их результаты, связав отстранение с военной спецоперацией России на Украине.