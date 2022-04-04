Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались участвовать в акции в поддержку Украины. Видео

Сообщается, что перед выездным матчем с «Жальгирисом» команды должны были поднять большой баннер в цветах украинского флага с надписью Stop war. Что команда из Литвы и сделала, однако игроки «Црвены Звезды» такой баннер поднимать не стали. Стоит отметить, что литовские болельщики освистали такой поступок баскетболистов из Сербии.