Кадыров дал совет жителям Донбасса

«Мирная жизнь должна возродиться в самое короткое время. В каждом населённом пункте, городе, селе, районе нужно определить руководителя, который имеет организационный потенциал. Помощь любого рода — продовольственная, финансовая, материальная — должна находить конкретного адресата и затем распределяться», — отметил глава Чечни.