Кадыров дал совет жителям Донбасса

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не понаслышке знает, как важно наладить работу органов государственной власти в освобожденных городах и селах Донбасса.
В своем Telegram-канале он отметил, что мирная жизнь в регионе «должна возродиться в самое короткое время».
«Прекрасно понимаю, насколько важно в освобожденных от бандитов городах и селах наладить работу временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти», — написал Кадыров.
«Мирная жизнь должна возродиться в самое короткое время. В каждом населённом пункте, городе, селе, районе нужно определить руководителя, который имеет организационный потенциал. Помощь любого рода — продовольственная, финансовая, материальная — должна находить конкретного адресата и затем распределяться», — отметил глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил, что российские бойцы полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова начали штурмовать завод «Азовсталь» в Мариуполе. Операцией командует Замид Чалаев.
Он убежден, что час расплаты «нациков» «за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок».