Захарова сравнила подход Пекина и Брюсселя к украинскому кризису

«Разговор Лаврова и Ван И в Туньси был... глубокий. И, конечно, речь шла не о наводящих вопросах китайских партнеров, а об информировании российской стороной всего того что предпринимается нами в связи со специальной военной операцией. С китайской стороны прозвучала их традиционная позиция, которую они озвучивают, кстати говоря, открыто... на понимание глубинных процессов, то, в чем отказывает себе Европа, которая видит только поверхностность сегодняшнего дня по картинкам... не удосуживаясь уточнить, а это фейки или это нечто настоящее», - заявила Захарова в эфире «Россия 1».