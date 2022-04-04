Захарова назвала цель провокации в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях рассказала, для чего, по её мнению, была необходима история с якобы расстрелянными российскими войсками жителями города Буча.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Смысл очередного преступления «киевского режима» - срыв мирных переговоров и эскалация насилия», - написала она.

Захарова отметила, что 4 апреля Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в Буче.