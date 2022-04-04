Захарова назвала цель провокации в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях рассказала, для чего, по её мнению, была необходима история с якобы расстрелянными российскими войсками жителями города Буча.
«Смысл очередного преступления «киевского режима» - срыв мирных переговоров и эскалация насилия», - написала она.
Захарова отметила, что 4 апреля Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в Буче.
Ранее бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что Киев должен предоставить доказательства после громких заявлений о расстреле мирного населения российскими военными в Буче.