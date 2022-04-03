В Германии раскрыли суть новых санкций против России

Новый, пятый по счёту пакет санкций в отношении России может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансовго рынка страны. об этом сообщил в эфире телеканала ZDF вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, санкции будут приняты уже на следующей неделе.

Быстро, уже на этой [следующей] неделе, — сообщил Хабек.

Он добавил, что санкции будут охватывать весь спектр — «от персональных до технологической продукции».

Мы еще раз обратим наше внимание на финансовый рынок, — подчеркнул госчиновник.

По мнению Хабека, Германия в значительной мере продвинулась в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей. Следующие шаги государства будут заключаться в том, что чтобы россобственность, участвующая в использовании германской энергетической инфраструктуры, «не подвергалась самоуправству со стороны России».