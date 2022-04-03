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44 минуты назад

В Германии раскрыли суть новых санкций против России

News.ru

Новый, пятый по счёту пакет санкций в отношении России может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансовго рынка страны. об этом сообщил в эфире телеканала ZDF вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, санкции будут приняты уже на следующей неделе.

В Германии раскрыли суть новых санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Быстро, уже на этой [следующей] неделе, — сообщил Хабек.

Он добавил, что санкции будут охватывать весь спектр — «от персональных до технологической продукции».

Мы еще раз обратим наше внимание на финансовый рынок, — подчеркнул госчиновник.

Шольц пообещал новые санкции против России

По мнению Хабека, Германия в значительной мере продвинулась в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей. Следующие шаги государства будут заключаться в том, что чтобы россобственность, участвующая в использовании германской энергетической инфраструктуры, «не подвергалась самоуправству со стороны России».

Ранее сообщалось, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек приступил к проработке плана по национализации немецких предприятий «Газпрома», опасаясь возможного прекращения поставок российских энергоресурсов. Помимо министра разработкой плана по отказу от российских энергоресурсов занимаются и другие высшие должностные лица, которые предложили экспроприировать и национализировать дочерние предприятия «Газпрома» и «Роснефти». В проработке чрезвычайных газовых мер участвует в том числе канцлер Германии Олаф Шольц.

Политика,Роберт Хабек,Олаф Шольц,Роснефть,Газпром,
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