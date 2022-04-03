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1 час назад

Кадыров заявил, что у Пескова «несозревшая шкала приоритетов»

News.ru

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «несозревшая шкала приоритетов». Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, комментируя высказывания Пескова о телеведущем Иване Урганте. Он указал, что Ургант сначала раскритиковал проведение специальной военной операции на Украине, затем уехал из страны, а потом, «когда политический градус противостояния упал», вернулся обратно. При этом, по словам Кадырова, Песков всё равно считает «большим патриотом» ведущего Первого канала. Глава Чечни эту точку зрения не разделяет.

Кадыров заявил о «несозревшей шкале приоритетов» у Пескова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Странное всё-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать, — сказал Кадыров.

Глава Чеченской Республики также выразил удивление, что Песков не прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта, обосновав это тем, «что не видел указ».

Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днём и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, — отметил Кадыров.

Ранее Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что хорошо знает Ивана Урганта и считает его большим патриотом России. Он призвал не клеветать на людей и не записывать их в пятую колонну. Представитель Кремля подчеркнул, что среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине в связи со специальной военной операцией, однако они, по его мнению, не являются врагами государства.

Политика,Иван Ургант,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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