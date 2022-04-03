Кадыров заявил о «несозревшей шкале приоритетов» у Пескова

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «несозревшая шкала приоритетов». Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, комментируя высказывания Пескова о телеведущем Иване Урганте. Он указал, что Ургант сначала раскритиковал проведение специальной военной операции на Украине, затем уехал из страны, а потом, «когда политический градус противостояния упал», вернулся обратно. При этом, по словам Кадырова, Песков всё равно считает «большим патриотом» ведущего Первого канала. Глава Чечни эту точку зрения не разделяет.

Странное всё-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать, — сказал Кадыров.

Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днём и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, — отметил Кадыров.

Ранее Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что хорошо знает Ивана Урганта и считает его большим патриотом России. Он призвал не клеветать на людей и не записывать их в пятую колонну. Представитель Кремля подчеркнул, что среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине в связи со специальной военной операцией, однако они, по его мнению, не являются врагами государства.