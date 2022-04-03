Блинкен допустил снятие санкций с России

«Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры России и Украины] может привести к завершению [конфликта], <...> что потребует снятия санкций, то да», - отметил Блинкен.