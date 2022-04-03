Блинкен допустил снятие санкций с России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что возможна отмена западных санкций. Решение об этом будет принято в зависимости от результатов переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС.
«Международное сообщество ввело санкции против России. Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры России и Украины] может привести к завершению [конфликта], <...> что потребует снятия санкций, то да», - отметил Блинкен.
Он разъяснил также, с какой целью вводились санкции.
«Цель санкций - не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины - мы достигнем этого, то <...> в определенной мере санкции уйду», - сказал политик.
Он подчеркнул также, что дальнейшие действия западных стран «зависят от России».
Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила ранее, что Европейский союз планирует ужесточить санкции против Москвы. Также ЕС будет «оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны».
В свою очередь, вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что полагает «целесообразным ужесточение санкций».