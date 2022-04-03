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28 минут назад

В Кремле обвинили Британию в укрывательстве российских преступников

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В Лондоне последние 20 лет собираются не чистые на руку российские бизнесмены, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство страны не спешит экстрадировать их на родину, чтобы мошенники понесли заслуженное наказание. По мнению Дмитрия Пескова, сейчас Лондон можно назвать настоящим «оазисом для преступников».

"В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги"
Фото: ТАССТАСС

Об этом Песков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги — в Лондон: почёт и уважение, почётный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Вот такой оазис для преступников», — заявил пресс-секретарь, объясняя позицию Британии.

Песков назвал главных врагов народа

Он отметил, что Запад любит игнорировать преступления, и похожая ситуация уже происходила раньше с Чечнёй. Европейские страны не замечали терроризм, который набирал обороты в стране, и предпочитали не вмешиваться, напомнил Песков. Он привёл цитату президента РФ Владимира Путина из того времени:

«Сегодня вы закрываете на всё глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?».

Ранее Песков уточнил, как будет работать оплата газа в рублях.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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