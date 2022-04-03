В Лондоне последние 20 лет собираются не чистые на руку российские бизнесмены, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство страны не спешит экстрадировать их на родину, чтобы мошенники понесли заслуженное наказание. По мнению Дмитрия Пескова, сейчас Лондон можно назвать настоящим «оазисом для преступников».

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Об этом Песков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги — в Лондон: почёт и уважение, почётный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Вот такой оазис для преступников», — заявил пресс-секретарь, объясняя позицию Британии.

Он отметил, что Запад любит игнорировать преступления, и похожая ситуация уже происходила раньше с Чечнёй. Европейские страны не замечали терроризм, который набирал обороты в стране, и предпочитали не вмешиваться, напомнил Песков. Он привёл цитату президента РФ Владимира Путина из того времени:

«Сегодня вы закрываете на всё глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?».