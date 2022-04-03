Крымские татары обратились к Эрдогану

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать влияние на Киев по вопросу признания Крыма российским. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы ценим стремление Реджепа Эрдогана организовать все условия для переговорного процесса между Россией и Украиной, однако все это сводится на нет без реального желания нынешних киевских властей прекратить конфликт и вернуть мир на Украину», - отметил Умеров.
Также крымский политик обратился к главе Турции с призывом повлиять на украинские власти.
«Призываем президента Турции оказать влияние на украинский режим в части признания российского статуса Крыма, что станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло», - сказал он.
Умеров подчеркнул, что у Эрдогана есть шанс войти в историю как глава государства, по-настоящему уважающий демократические ценности, с пониманием относящийся к волеизъявлению других народов.
«Мы, крымские татары, живем дома, в российском Крыму, и будем признательны президенту Турции, если он прислушается к нашему голосу, а не к экстремистам и радикалам с Украины», - подчеркнул политик.
Агентство напомнило, что Крым в марте 2014 года вошел в РФ по итогам референдума. Абсолютное большинство населения высказалось за вхождение в Россию.