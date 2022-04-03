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53 минуты назад

Крымские татары обратились к Эрдогану

Илья Родин

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать влияние на Киев по вопросу признания Крыма российским. Об этом пишет РИА «Новости».

Крымские татары обратились к Эрдогану
Фото: ReutersReuters

«Мы ценим стремление Реджепа Эрдогана организовать все условия для переговорного процесса между Россией и Украиной, однако все это сводится на нет без реального желания нынешних киевских властей прекратить конфликт и вернуть мир на Украину», - отметил Умеров.

Также крымский политик обратился к главе Турции с призывом повлиять на украинские власти.

«Призываем президента Турции оказать влияние на украинский режим в части признания российского статуса Крыма, что станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло», - сказал он.

Умеров подчеркнул, что у Эрдогана есть шанс войти в историю как глава государства, по-настоящему уважающий демократические ценности, с пониманием относящийся к волеизъявлению других народов.

Посол РФ в Турции ответил на вопрос о принадлежности Крыма

«Мы, крымские татары, живем дома, в российском Крыму, и будем признательны президенту Турции, если он прислушается к нашему голосу, а не к экстремистам и радикалам с Украины», - подчеркнул политик.

Агентство напомнило, что Крым в марте 2014 года вошел в РФ по итогам референдума. Абсолютное большинство населения высказалось за вхождение в Россию.

Политика,Реджеп Эрдоган,
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