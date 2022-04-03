"Это чудовищно": Песков о санкциях против пресс-секретарей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает неправильным вводить санкции против СМИ и пресс-секретарей. Такую точку зрения он озвучил в воскресенье в интервью программе " Москва . Кремль. Путин ", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин .

Песков отметил, что ему трудно сказать, почему он удивился введению санкций в свой адрес.

"Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить - это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно", - пояснил представитель Кремля.

Ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" Песков также рассказал, что удивился решению западных властей ввести санкции против его детей. Говоря о санкциях в адрес президента РФ Владимира Путина пресс-секретарь заявил, что западные страны вышли за пределы разумного, введя такие ограничения. Он подчеркнул, что "никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государств".