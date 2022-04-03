В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
41 минуту назад

Песков заявил, что считает неправильным вводить санкции против СМИ и пресс-секретарей

ТАССиещё 17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает неправильным вводить санкции против СМИ и пресс-секретарей. Такую точку зрения он озвучил в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Это чудовищно": Песков о санкциях против пресс-секретарей
Фото: ReutersReuters

Песков отметил, что ему трудно сказать, почему он удивился введению санкций в свой адрес.

"Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить - это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно", - пояснил представитель Кремля.

В Кремле обвинили Британию в укрывательстве российских преступников

Ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" Песков также рассказал, что удивился решению западных властей ввести санкции против его детей. Говоря о санкциях в адрес президента РФ Владимира Путина пресс-секретарь заявил, что западные страны вышли за пределы разумного, введя такие ограничения. Он подчеркнул, что "никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государств".

Политика,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители