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38 минут назад

Захарова призвала Байдена расследовать бомбардировки Югославии

Lenta.ruиещё 6

Прежде, чем заявлять о расследовании военных преступлений на Украине, президент США Джо Байден должен провести трибунал по бомбардировкам Югославии и Ирака. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова призвала Байдена расследовать бомбардировки Югославии
Фото: MFA Russia / Globallookpress.comMFA Russia / Globallookpress.com

Кроме того дипломат предложила Белому дому найти «главных режиссеров постановок в Сребренице». «И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могут приступать», — заявила Захарова.

Ранее представитель Пентагона заявил, что американские военные отказываются подтверждать сообщения Киева о том, что российская армия учинила массовые убийства в украинском городе Буча Киевской области. По словам военного чиновника США, Пентагон не располагает независимым подтверждением причастности Вооруженных Сил (ВС) России к «зверским» убийствам гражданских в Буче.

4 апреля президент США Джо Байден, комментируя события в городе Буча Киевской области, заявил, что Вашингтон продолжит вводить дополнительные санкции против России.

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,Пентагон,
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