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7 минут назад

Мединский оценил степень готовности проекта договора России с Украиной

Илья Родин

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил в своем Telegram-канале, что проект договора между Россией и Украиной пока не готов «для вынесения на встречу в верхах». Он отметил, что Киев стал более реалистично подходить к вопросу своего нейтрального и безъядерного статуса. Об этом пишет ТАСС.

Мединский оценил степень готовности проекта договора России с Украиной
Фото: ТАССТАСС

«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах», - рассказал Мединский.

Глава российской делегации напомнил, что в Стамбуле обсуждались вопросы, решения которых Москва добивалась с 2014 года.

«Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, баз, любых наступательных ударных вооружений, от разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных ВС только с разрешения государств-гарантов, (включая Россию), а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины - все эти договоренности, достигнутые в Стамбуле, и есть то, чего Россия последовательно добивалась с 2014 года», - уточнил Мединский.

Он рассказал также, что переговоры продолжатся. Очередная встреча состоится в понедельник, 4 апреля. В пятницу и субботу главы делегаций вели работу по тексту договора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил ранее, что встреча делегаций в Стамбуле «придала значимый импульс» процессу установлению мира на Украине.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Реджеп Эрдоган,
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