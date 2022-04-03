Мединский оценил степень готовности проекта договора России с Украиной

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил в своем Telegram-канале, что проект договора между Россией и Украиной пока не готов «для вынесения на встречу в верхах». Он отметил, что Киев стал более реалистично подходить к вопросу своего нейтрального и безъядерного статуса. Об этом пишет ТАСС.