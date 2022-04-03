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1 час назад

В России призвали передать приостановившие работу компании их сотрудникам

Lenta.ru

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в беседе с РИА Новости призвал, чтобы компании, которые приостановили работу в России из-за санкций, передали в собственность их сотрудникам, поскольку никто больше них не заинтересован в сохранении там рабочих мест.

В РФ захотели передать приостановившие работу компании их сотрудникам
Фото: ТАССТАСС

По его словам, больше, чем такие сотрудники, никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. «А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», — сказал специалист.

Ранее российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил правительство оказать помощь ретейлерам. В письме содержится около 30 предложений, в том числе, в РТСЦ попросили предоставить для магазинов российских брендов городские и муниципальные помещения в льготную аренду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании приостановили работу в России.

Политика,Сергей Глазьев,Владимир Путин,Евразийская экономическая комиссия,
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