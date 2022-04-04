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1 час назад

МИД России вызвал посла Чехии и выразил ему протест

Газета.Ruиещё 2

Министерство иностранных дел РФ вызвало в понедельник, 4 апреля, посла Чехии в России Витезслава Пивоньку и выразило ему «решительный протест» в связи с объявлением персонами нон грата советника-посланника посольства России в Праге. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

МИД России вызвал посла Чехии и выразил ему протест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа», — говорится в заявлении министерства.

Также чешскому послу было заявлено о недопустимости призывов к российским дипломатам отказаться от позиций по Украине, которые распространялись в соцсетях от лица МИД Чехии.

«Эту вызывающую выходку МИД Чехии рассматриваем как нарушающую все мыслимые правила и обычаи международного общения и граничащую с вмешательством во внутренние дела нашей страны. Столь рьяно разрушая сегодня все связи с Россией, официальная Прага должна осознавать, что своими действиями она создает долгосрочные негативные последствия для наших отношений», — подчеркнули в министерстве иностранных дел.

2 апреля МИД Чехии опубликовал в соцсетях обращение к российским дипломатам с призывом «покинуть тонущий корабль» и выйти из «круга пособников зла». Чешские дипломаты напомнили российским коллегам, что у них есть нечто общее – «мы все служим своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов».

Кроме того, министерство иностранных дел Чехии проинформировало посольство России в Праге о решении признать одного дипломата персоной нон грата.

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