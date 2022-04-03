Посол РФ в Турции ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, ответ на него «четкий и ясный». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью для газеты Aydınlık.

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По его словам, один журналист из Украины любил начинать свои интервью с российскими государственными и общественными деятелями с вопроса о принадлежности Крыма. Он подчеркнул, что такая постановка вопроса «сразу выводит на ссору или нужное интервьюеру политическое заявление». Ерхов считает, что спрашивать у россиян о принадлежности Крыма то же самое, что спрашивать у турка о принадлежности Хатая. Он отметил, что ответ на этот вопрос «четкий и ясный».

«Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию», — заявил Ерхов.

Хатай — регион на юге Турции, чей суверенитет над этой территорией долгое время не признавала Сирия. Хатай стал территориальной единицей Турции в 1939 году после референдума, однако Дамаск вплоть до начала 2000-х годов не признавал законность голосования.