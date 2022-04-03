МИД РФ парировал выпад Чехии с предложением «покинуть тонущий корабль»

Представители МИД России прокомментировали обращение коллег из Чехии к российским дипломатам с предложением «покинуть тонущий корабль» в связи с эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram российского дипломатического ведомства.

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МИД Чехии ранее опубликовал в Twitter на русском и английском языках обращение к российским дипломатам с призывом выйти из «круга пособников зла» и «покинуть тонущий корабль». Чешские дипломаты напомнили российским коллегам, что у них есть нечто общее — служба «своим правительствам и своим народам в качестве государственных служащих и дипломатов».

Telegram-канал МИД России разместил ссылку на обращение МИД Чехии. В сообщении также говорится, что у чешских и российских дипломатов «действительно есть нечто общее». Однако российское дипведомство заявило, что Чехия «давно забыла, предала и продала страницы нашей общей истории», а Россия — нет.

«Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего», — говорится в публикации.