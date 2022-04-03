«Не надо клеветать на людей»: Песков высказался об Урганте

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал граждан не критиковать телеведущего Первого канала Ивана Урганта и других знаменитостей, которые уехали из страны.
С начала военной спецоперации на Украине многие отечественные звезды улетели за границу. Так, ведущий программы «Вечерний Ургант» оказался вместе с семьей в Израиле. Многие увидели в этом предательство Родины, хотя Ургант заявлял, что всего лишь уехал в обычный отпуск.
Песков заступился за шоумена и других селебрити.
— Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь, но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну, — сказал пресс-секретарь президента в субботу, 2 апреля, в интервью каналу «Беларусь 1».
Также Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.