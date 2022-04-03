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1 час назад

«Не надо клеветать на людей»: Песков назвал Урганта большим патриотом

Вечерняя Москваиещё 5

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал граждан не критиковать телеведущего Первого канала Ивана Урганта и других знаменитостей, которые уехали из страны.

«Не надо клеветать на людей»: Песков высказался об Урганте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала военной спецоперации на Украине многие отечественные звезды улетели за границу. Так, ведущий программы «Вечерний Ургант» оказался вместе с семьей в Израиле. Многие увидели в этом предательство Родины, хотя Ургант заявлял, что всего лишь уехал в обычный отпуск.

Песков заступился за шоумена и других селебрити.

— Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь, но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну, — сказал пресс-секретарь президента в субботу, 2 апреля, в интервью каналу «Беларусь 1».

Также Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв, что происходит.

Политика,Шоу-бизнес,Иван Ургант,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Первый канал,
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