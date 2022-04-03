«Не надо клеветать на людей»: Песков высказался об Урганте

— Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь, но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в пятую колонну, — сказал пресс-секретарь президента в субботу, 2 апреля, в интервью каналу «Беларусь 1».