Песков: "Украина - очень сложная страна для нас"

Украина в современных условиях является "сложной" и враждебной для России страной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Беларусь-24".
"Украина - очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем - страна, враждебная для нас", - сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что в Конституции Украины записано намерение вступить в НАТО.
"Это страна, которая пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует. Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным и т. д.", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Он также напомнил и о той непростой позиции, которую Украина заняла во время протестов в Белоруссии. "Я бы сказал так, что это страна, которая не дружественна ни России, ни Белоруссии", - подытожил Песков, заверив, что для России, напротив, Минск является ближайшим союзником, с которым РФ объединяет самая глубокая степень интеграции.
При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, Москва рассчитывает, что проявления националистических идей будут запрещены на Украине.
"Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине, мы надеемся, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным", - сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что демилитаризация Украины идет полным ходом.
"Демилитаризация действительно идет полным ходом, военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой операции", - сказал Песков.
Также он назвал одной из главных целей спецоперации спасению Донецкой и Луганской народных республик и восстановлению их государственности.
"Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции - это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики", - сказал Песков.
"Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены", - заключил он.
Песков заметил, что важен сам факт продолжения диалога с Киевом, несмотря на то, что украинская сторона не хочет продолжать переговоры в Белоруссии.
"Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или не удобно, или по каким-то другим причинам. Согласитесь, что главное нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они [переговоры] продолжались хоть в Стамбуле, хоть где", - заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились". "Это возможно путем этих мирных переговоров, хотя они идут не просто", - отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ сделал акцент на сложности выбора переговорной площадки. "Для того, чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие этих сторон", - сказал Песков, напомнив, что первые два раунда, прошедшие на белорусской земле, согласовывались с огромным трудом. Он обратил внимание на то, что украинцы до последнего не хотели приезжать в Белоруссию.
"Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев и не знали до последнего момента, приедут они или нет", - рассказал представитель Кремля.
Комментируя реакцию белорусского общества на перенос переговорного процесса РФ и Украины из Белоруссии в Стамбул, Песков заметил, что "здесь нет никакого повода, чтобы обижаться, жалеть и т. д." При этом он заметил, что оценки переноса места переговоров, прозвучавшие со стороны белорусской оппозиции, "которая дефилирует по западным странам за счет западных налогоплательщиков", "вообще не нужно слушать". "Это такой псевдополитический туризм. Пусть занимаются, не надо на них обращать внимание", - прокомментировал Песков.