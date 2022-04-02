Песков: "Украина - очень сложная страна для нас"

Украина в современных условиях является "сложной" и враждебной для России страной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Беларусь-24".

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"Украина - очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем - страна, враждебная для нас", - сказал представитель Кремля.

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Песков напомнил, что в Конституции Украины записано намерение вступить в НАТО.

"Это страна, которая пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует. Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые русскоговорящие российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным и т. д.", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также напомнил и о той непростой позиции, которую Украина заняла во время протестов в Белоруссии. "Я бы сказал так, что это страна, которая не дружественна ни России, ни Белоруссии", - подытожил Песков, заверив, что для России, напротив, Минск является ближайшим союзником, с которым РФ объединяет самая глубокая степень интеграции.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, Москва рассчитывает, что проявления националистических идей будут запрещены на Украине.

"Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине, мы надеемся, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным", - сказал Песков.

Демилитаризация

Представитель Кремля отметил, что демилитаризация Украины идет полным ходом.

"Демилитаризация действительно идет полным ходом, военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой операции", - сказал Песков.

Также он назвал одной из главных целей спецоперации спасению Донецкой и Луганской народных республик и восстановлению их государственности.

"Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции - это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики", - сказал Песков.

"Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены", - заключил он.

Переговоры

Песков заметил, что важен сам факт продолжения диалога с Киевом, несмотря на то, что украинская сторона не хочет продолжать переговоры в Белоруссии.

"Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Белоруссии, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или не удобно, или по каким-то другим причинам. Согласитесь, что главное нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они [переговоры] продолжались хоть в Стамбуле, хоть где", - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились". "Это возможно путем этих мирных переговоров, хотя они идут не просто", - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ сделал акцент на сложности выбора переговорной площадки. "Для того, чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие этих сторон", - сказал Песков, напомнив, что первые два раунда, прошедшие на белорусской земле, согласовывались с огромным трудом. Он обратил внимание на то, что украинцы до последнего не хотели приезжать в Белоруссию.

"Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев и не знали до последнего момента, приедут они или нет", - рассказал представитель Кремля.