Песков назвал одну из главных целей военной спецоперации

Одна из главных целей спецоперации России - спасение республик ДНР и ЛНР и восстановление их в границах 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1".
"Суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан РФ. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства", - сказал Песков.
"И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик", - напомнил он.
"Одна из главных целей операции - это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
"Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены", - заключил он.