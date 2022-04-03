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45 минут назад

Песков назвал одну из главных целей военной спецоперации

Российская Газетаиещё 4

Одна из главных целей спецоперации России - спасение республик ДНР и ЛНР и восстановление их в границах 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Песков назвал одну из главных целей военной спецоперации
Фото: ТАССТАСС

"Суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан РФ. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства", - сказал Песков.

"И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик", - напомнил он.

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"Одна из главных целей операции - это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены", - заключил он.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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