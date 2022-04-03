Песков назвал одну из главных целей военной спецоперации

"Одна из главных целей операции - это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республики", - подчеркнул пресс-секретарь президента.



"Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены", - заключил он.