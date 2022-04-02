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39 минут назад

Захарова прокомментировала авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде.

Захарова прокомментировала авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Фото: ТАССТАСС

Представитель МИД сопоставила время призыва США для своих граждан покинуть Россию и время удара ВСУ. По ее словам, сообщение американцев поступило в 19:50, а уже через шесть часов Украина нанесла удар по объектам в Белгороде.

Свой пост Захарова закончила вопросом, знал ли Вашингтон о готовящейся атаке.

Утром в пятницу, 1 апреля, два украинских вертолета на низкой высоте обстреляли нефтебазу в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На объекте началось возгорание, по данным МЧС, огонь охватил резервуары с топливом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Политика,Вячеслав Гладков,Мария Захарова,МИД России,
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