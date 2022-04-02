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49 минут назад

Путин: Ответом Москвы и Минска недоброжелателям станет наращивание интеграции

Парламентская газетаиещё 8

Сейчас Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, лучшим ответом на недружественные шаги ряда стран должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России, сообщается на сайте Кремля.

Путин раскрыл ответ Москвы и Минска недоброжелателям
Фото: ТАССТАСС

Послание было зачитано послом России в Белоруссии Борисом Грызловым во время торжественного мероприятия в рамках празднования дня единения народов двух стран, которое прошло в Минске в Большом театре оперы и балета. В качестве еще одного шага российский лидер назвал наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

Путин также отметил особое значение координации усилий на международной арене, укрепления оборонного потенциала, а также проведения согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики. При этом основной задачей, по его словам, по-прежнему является благополучная и безопасная жизнь граждан России и Белоруссии.

«Символично, что к сегодняшнему празднику приурочено вручение премии Союзного государства в области науки и техники. Хотел бы от души поздравить ее лауреатов - ученых и инженеров наших стран, сотрудничающих в разработке и реализации важных программ и проектов», — подчеркнул российский президент.

Он также выразил надежду, что совместными усилиями государства смогут преодолеть любые трудности и преграды, и пожелал всем успехов и «всего самого доброго».

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По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, жизнь показала, как важно укреплять Союзное государство. Ранее он подчеркнул, что стратегическое партнерство на основе взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграции во всех сферах способствуют росту благосостояния граждан. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь предложила сделать день единения народов нерабочим.

Политика,Борис Грызлов,Валентина Матвиенко,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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