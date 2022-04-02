Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о начале штурма завода в Мариуполе, в котором находятся позиции украинских военнослужащих. Об этом пишет РИА «Новости».

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«У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая», - отметил он.

Кадыров подчеркнул, что у бойцов наступающего на завод полка есть большой опыт подобных операций.

«За спиной сотрудников полка сотни проведенных успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике. Наше преимущество - в богатом боевом опыте ребят. За нами правда, а, значит, победим», - уточнил глава Чечни.