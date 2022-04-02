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1 час назад

Володин предложил вовлекать школьников в общественно-полезную работу

Елена Прошина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил вовлекать российских школьников в общественно-полезную работу.

Володин предложил вовлекать школьников в общественно-полезную работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат отметил, что родители и учителя часто пишут ему, что детям в школах не прививается любовь к труду.

«Делятся своими переживаниями, что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, "подежурить" в столовой и на переменах считалось обычным делом. Любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи. Сегодня этого нет - подчеркивают родители. Более того, все это запрещено», - написал Володин в Telegram-канале.

При этом, по его словам, звучат фразы, что «уберет уборщица», «дети в школу ходят учиться, а не работать».

Володин предложил формировать у детей любовь и уважение к труду, а не надеяться, что «у ребенка в жизни будут те, кто его продолжит обслуживать».

«Предлагаю подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного - что всегда было в нашей жизни», - заключил депутат

Ранее 80% опрошенных родителей проголосовали за то, чтобы их наследники начинали зарабатывать, не дожидаясь 18-летия.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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