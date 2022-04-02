Путин и Токаев обсудили спецоперацию на Украине

Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Они обсудили ход российской спецоперации на Украине , сообщает телеканал «360».

«Владимир Путин информировал о ходе специальной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, темами для обсуждения стали сотрудничество между государствами в сфере торговли и экономики, а также интеграционные объединения на евразийском пространстве.