Депутат назвал условие для введения еще одного нерабочего дня в России

В Госдуме прокомментировали предложение главы Совфеда сделать нерабочим День единения народов России и Белоруссии.

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддерживает инициативу. Однако сначала ее надо обсудить с профсоюзами и работодателями, пишет «Газета.Ru».

«Я поддерживаю ее предложение, но одновременно обращаю внимание, что необходимы поправки в Трудовой кодекс. Здесь нужно найти баланс», - сказал парламентарий.

По его словам, любой дополнительный выходной — это нагрузка на работодателя. В России подобные предложения решаются на трехсторонней комиссии, где участвуют работодатели, профсоюзы и правительство.

Нилов полагает, что необходимо больше праздничных мероприятий в приграничных с Белоруссией регионах. И делать это надо независимо от того, будет День единения рабочим или выходным.