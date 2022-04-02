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36 минут назад

Депутат Госдумы назвал условие для введения еще одного нерабочего дня в России

Елена Прошина

В Госдуме прокомментировали предложение главы Совфеда сделать нерабочим День единения народов России и Белоруссии.

Депутат назвал условие для введения еще одного нерабочего дня в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддерживает инициативу. Однако сначала ее надо обсудить с профсоюзами и работодателями, пишет «Газета.Ru».

«Я поддерживаю ее предложение, но одновременно обращаю внимание, что необходимы поправки в Трудовой кодекс. Здесь нужно найти баланс», - сказал парламентарий.

По его словам, любой дополнительный выходной — это нагрузка на работодателя. В России подобные предложения решаются на трехсторонней комиссии, где участвуют работодатели, профсоюзы и правительство.

Нилов полагает, что необходимо больше праздничных мероприятий в приграничных с Белоруссией регионах. И делать это надо независимо от того, будет День единения рабочим или выходным.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что День единения народов России и Белоруссии должен не только праздничным, но и нерабочим.

Политика,Ярослав Нилов,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,Госдума,
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