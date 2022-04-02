Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

«Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», - уточнил он.