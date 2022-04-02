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29 минут назад

Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1» рассказал об уникальных отношениях президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Песков отметил, что лидеры двух стран всегда настроены на дружеский разговор, при том, что интересы своих государств отстаивают порой очень жестко. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них, действительно, отношения уникальные», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что главы соседних стран «понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас, как никто другой».

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Песков рассказал также, что президенты тревожатся за Украину.

«Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», - уточнил он.

Пресс-секретарь привел подробности переговоров лидеров двух стран.

«Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, [иногда говорят] очень жестко, потому что все-таки есть интересы Беларуси, есть интересы России. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран», - сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента нейтрально прокомментировал увольнение и отъезд из России известного экономиста Анатолия Чубайса. Он отметил, что действия Чубайса - это «его личное дело».

Политика,Анатолий Чубайс,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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