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33 минуты назад

Медведев напомнил байку с Черномырдиным о том, когда Киев вступит в ЕС

Елена Прошина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о позиции России по вопросу вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В своей публикации видный российский политик напомнил об истории с экс-премьером РФ Виктором Черномырдиным. Об этом пишет РИА «Новости».

Медведев вспомнил байку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом контексте одна историческая байка из недавнего прошлого. Слова, которые приписывают В.С Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?», – уточнили у него. «Турция? Никогда», - написал Медведев.

Ранее Медведев резко раскритиковал политику международных спортивных организаций, которые дисквалифицируют по малейшему поводу и без повода российских спортсменов.

«Они готовятся, а их этих соревнований лишают. А если и не лишают, то заставляют выступать, по сути, анонимно – без флага России, без гимна России, и всячески откреститься от своей Родины... Но это цинично, аморально», - заявил он.

Медведев подчеркнул, что Москва будет всесторонне поддерживать своих спортсменов.

Политика,Виктор Черномырдин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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