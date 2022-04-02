Медведев раскрыл позицию России по членству Украины в ЕС

"И все бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО", - указал Медведев.