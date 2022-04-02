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37 минут назад

Медведев: Украина сейчас не сможет вступить в ЕС без согласия НАТО и членства в альянсе

ТАСС

Украина сейчас вряд ли сможет вступить в Евросоюз без согласия НАТО как "старшего партнера". Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в субботу в своем телеграм-канале.

Медведев раскрыл позицию России по членству Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он констатировал, что Украина хочет в ЕС "давно и искренне", а в последнее время захотела туда "пуще прежнего".

"И все бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО", - указал Медведев.

Он напомнил, что это взаимозависимые организации, а "по-европейски, политкорректно говоря, партнеры". При этом, продолжил он, в НАТО "Вашингтон главный", а сам альянс в отношениях с ЕС - "старший партнер, более зрелый, 1949 рождения, в отличие от еще юного, 30-летнего Евросоюза".

"Поэтому Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", - резюмировал замглавы Совбеза РФ.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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