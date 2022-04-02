Медведев раскрыл позицию России по членству Украины в ЕС

Украина сейчас вряд ли сможет вступить в Евросоюз без согласия НАТО как "старшего партнера". Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в субботу в своем телеграм-канале.
Он констатировал, что Украина хочет в ЕС "давно и искренне", а в последнее время захотела туда "пуще прежнего".
"И все бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО", - указал Медведев.
Он напомнил, что это взаимозависимые организации, а "по-европейски, политкорректно говоря, партнеры". При этом, продолжил он, в НАТО "Вашингтон главный", а сам альянс в отношениях с ЕС - "старший партнер, более зрелый, 1949 рождения, в отличие от еще юного, 30-летнего Евросоюза".
"Поэтому Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", - резюмировал замглавы Совбеза РФ.