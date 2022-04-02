Названо мощное оружие России против Запада

Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, с помощью каких ресурсов Россия может оказывать серьезное давление на недружественные страны. По его словам, это углеводород и пшеница.

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«России совершенно неожиданно в руки попало очень мощное оружие, которое позволяет давить не только на недружественные страны, но и влиять очень сильно на продовольственную безопасность по всему миру», – подчеркнул он.

Экономист отметил, что миру будет крайне тяжело обойтись без российской пшеницы. Он добавил, что в сложившейся ситуации «грех не воспользоваться» столь мощным средством влияния на ситуацию в мире, передает ФАН.

По мнению Зубца, Запад сам загнал себя в угол, когда попытался отказаться от российских ресурсов. Экономист уверен, что мир не сможет существовать и без углеводородов из России.