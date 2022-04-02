В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
51 минуту назад

Экономист назвал мощное оружие России против Запада

РИА "ФедералПресс"

Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, с помощью каких ресурсов Россия может оказывать серьезное давление на недружественные страны. По его словам, это углеводород и пшеница.

Названо мощное оружие России против Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«России совершенно неожиданно в руки попало очень мощное оружие, которое позволяет давить не только на недружественные страны, но и влиять очень сильно на продовольственную безопасность по всему миру», – подчеркнул он.

Экономист отметил, что миру будет крайне тяжело обойтись без российской пшеницы. Он добавил, что в сложившейся ситуации «грех не воспользоваться» столь мощным средством влияния на ситуацию в мире, передает ФАН.

Битва за Украину грозит голодом невиданного масштаба

По мнению Зубца, Запад сам загнал себя в угол, когда попытался отказаться от российских ресурсов. Экономист уверен, что мир не сможет существовать и без углеводородов из России.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россиянам перечислили товары, которые рискуют стать дефицитными. Эксперты считают, что с полок российских магазинов пропадут бытовая техника и электроника.

Политика,Алексей Зубец,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители