Путин наградил спасателей после крушения Ми-8 на Камчатке

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, которые в августе 2021 года спасли людей после крушения вертолета Ми-8. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро» совершил жесткую посадку, а затем затонул в Курильском озере на Камчатке 12 августа 2021 года. В момент падения воздушного судна на борту находились 16 человек, среди которых были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и добраться до берега.