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1 час назад

Путин наградил спасателей после крушения Ми-8 на Камчатке

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, которые в августе 2021 года спасли людей после крушения вертолета Ми-8. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил спасателей после крушения Ми-8 на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что медали получат государственный инспектор заповедника Алексей Бецелев, участковый госинспектор Евгений Денгес, техник Алексей Крутиков, госинспектор Константин Лукашевский и госинспектор Александр Марандыкин.

Вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро» совершил жесткую посадку, а затем затонул в Курильском озере на Камчатке 12 августа 2021 года. В момент падения воздушного судна на борту находились 16 человек, среди которых были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и добраться до берега.

Политика,Владимир Путин,
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