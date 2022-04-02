В Кремле объяснили смысл укрепления западных рубежей страны

Министерство обороны России работает над укреплением западных рубежей страны с целью поддержания необходимого паритета, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, соответствующее поручение глава государства Владимир Путин дал министру обороны Сергею Шойгу после его доклада об усилении странами Североатлантического альянса военного потенциала на границах России.
«Наше Министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить, и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — отметил Песков.
В начале марта Шойгу уведомил Путина о ежедневном увеличении численности подразделений НАТО у западных рубежей России. Усиление продолжается, несмотря на то, что странам Альянса ничего не угрожает. В ответ на это Генштаб ВС РФ подготовил планы по укреплению границ западных границ страны.
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что политический диалог с НАТО невозможен в нынешних условиях.
«Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил», — отметил Кобринец.