В Кремле объяснили смысл укрепления западных рубежей страны

«Наше Министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить, и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — отметил Песков.