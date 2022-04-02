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24 минуты назад

"Сжигать все мосты с Россией недопустимо"

Елена Прошина

Не стоит разрывать все контакты с Москвой. Так считает представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.

"Сжигать все мосты с Россией недопустимо"
Фото: ТАССТАСС

«Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор», — сказал он.

По словам представителя турецкого лидера, ограничительные меры Анкары против России стали бы ударом для экономики Турции. Калын считает, что это бы ударило по Турции больше, чем по России. Власти ограничатся решением, которое она приняла в соответствии с конвенцией Монтре, закрыв Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

Как отметил политик, западные страны должны обговорить с Москвой, как будут отменяться уже принятые санкции против страны. Представитель отметил, что говорить о дате встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского еще рано, тем не менее, возможность этой встречи находится в повестке дня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что Турция не будет вводить антироссийские санкции.

Политика,В мире,Ибрагим Калын,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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